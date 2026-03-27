Smodiks, koji igra na poziciji napadača, sudario se u četvrtak uveče sa češkim igračem Štepanom Haloupekom tokom produžetaka, u pokušaju da glavom stigne do lopte.

Ovaj 30-godišnji irski fudbaler odmah je pao na zemlju, uz nekontrolisane pokrete ruku, dok je irski selektor Hejmir Hadljgrimson rekao da je Smodiks bio "potpuno nokautiran".

Medicinsko osoblje odmah je reagovalo i nakon nekoliko minuta je iznet sa terena i prevezen u lokalnu bolnicu.

Reprezentacija Irske saopštila je na svom Instagram nalogu da je Smodiks u bolnicu prebačen zbog povreda glave.

Nakon dodatnih pregleda i perioda posmatranja, bezbedno je otpušten iz bolnice i nastaviće oporavak pod nadzorom medicinskih timova Irske i njegovog kluba Derbi kauntija.

Smodiks je na teren ušao u finišu drugog produžetka, a proveo je manje od dva minuta pre nego što se dogodio incident.

Fudbaleri Irske eliminisani su u polufinalu baraža za plasman na Svetsko prvenstvo, pošto su Pragu poraženi od Češke nakon izvođenja jedanaesteraca rezultatom 4:3.

U regularnih 90 minuta i posle produžetaka rezultat je bio nerešen - 2:2.

Češka će u finalu baraža u utorak, 31. marta, u Pragu dočekati selekciju Danske, a pobednik će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi A sa Meksikom, Južnom Afrikom i Južnom Korejom.

Svetsko prvenstvo igra se od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

(Beta)