Fudbaleri Srbije poraženi su u Viljarealu u prijateljskoj utakmici sa Španijom sa 3:0.

Meč u kojem su evropski šampioni bili favoriti protekao je u dominaciji domaćeg tima, a reprezentacija Srbije izbegla je i teži poraz zahvaljujući dobrim odbranama Vanje Milinkovića-Savića.

Selektor Srbije Veljko Paunović analizirao je meč.

"Svakako smo došli po iskustvo. Ono što smo očekivali jeste da ćemo imati snažnog rivala koji će nas dominirati. Imali smo tehničkih grešaka, možda i neiznuđenih situacija gde smo gubili loptu lako. Ekipa je bila borbena. U drugom poluvremenu je bilo lepših situacija, u prvom mi je krivo što nismo više ugrozili gol", rekao je Paunović.

Foto: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia

Selektor nije odustajao od napadačkog fudbala.

"Još možemo bolje to da uradimo. Dobro smo krenuli u drugo poluvreme. Imali smo zadatak da postignemo gol, jer u tri utakmice protiv Španije nismo postigli nijedan. Hteli smo da prekinemo krvarenje, jer smo dopustili dva gola. Sprovodili smo plan, ali smo u svemu bili nedorečeni. Treba da podignemo sve svoje sposobnosti da možemo da se takmičimo", rekao je selektor koji je odlučio da iskoristi sve izmene na meču.

"Svakako da smo pokušali da budemo opredeljeniji za napad i tranzicije sa novim igračima. Kad smo videli tok utakmice, nismo eksperimentisali. Ima igrača u budućnosti koji mogu da se dodaju", zaključio je Paunović.

