Italijani će u finalu baraža igrati protiv reprezentacije BiH, koja je u polufinalu bila bolja od Velsa, posle boljeg izvođenja penala.

"Bosna i Hercegovina igra u formaciji 4-4-2. Čeka nas uzavrela atmosfera na stadionu, ovo je ekipa sa mnogo iskusnih pojedinaca. Utakmica sa Velsom je bila potpuno drugačija priča. Bosanci znaju odlično da se zatvore u odbrani i oslanjaju se na svoje napadače. Biće to još jedna neverovatno teška utakmica, baš kao i sa Severnom Irskom“, rekao je Gatuzo.

Legendarni fudbaler Milana opisao je kakav ih posao očekuje u Zenici.

"Napravili smo samo jedan mali korak. BiH je za nas kao Mont Everest na koji moramo da se popnemo. Ulog je ogroman“.

Podsetimo Italija je propustila dva prethodna Mundijala u Rusiji 2018 i Kataru 2022 godine i to upravo u baraž mečevima protiv Švedske i Severne Makedonije. Cela Italija je u strahu da se Azurima i treći put ne ponovi isti scenario.