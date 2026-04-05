Zlatan Ibrahimović je poznat po tome da stvari radi po svom i ne mari za tuđa mišljenja. Njegove brojne priče i anegdote često izazivaju pažnju javnosti, a jedna od njih je i situacija kada je, kao igrač Los Anđeles Galaksija, vratio dres potpisan Lebronu Džejmsu.

- Imao je broj 23 i zovu ga Odabrani. On je izabrao 23 sportiste iz Los Anđelesa i došla mi je njegova majica. Prvo, daješ mi poštovanje tako što ćeš mi je predati lično. Drugo, ko si ti da kažeš da sam ja odabran? Ja kažem da sam odabran, ne ti. Ja potpišem i vratim mu majicu - rekao je Ibrahimović u podkastu (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića.

Čuveni hrvatski fudbaler bio je iznenađen kada je čuo za to i želeo je da direktno od švedskog napadača sazna da li je istina ono što se dogodilo sa Lebronom.

Ibrahimović je karijeru započeo u švedskom Malmeu, gde je prošao mlađe kategorije pre nego što je zaigrao za prvi tim. Nakon toga igrao je za Ajaks, Juventus i Inter. Posle tri sezone prešao je u Barselonu, a zatim se vratio u Milano, ali u redove gradskog rivala, Milana. Nakon četiri godine u PSŽ-u doneo je šokantnu odluku.

Dok je još dominirao i igrao odlično, prešao je u Mančester Junajted, a potom je iznenadio sve odlaskom u Ameriku, gde je proveo sezonu u Los Anđeles Galaksiju. Nakon toga vratio se u Milan i nakon tri sezone završio karijeru. Za reprezentaciju Švedske odigrao je 122 utakmice i postigao 62 gola.