Argentinski trener je vezan ugovorom za Atletiko do leta 2027. godine,koji će odraditi do kraja, prenose španski mediji.

Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Bilo je malo trzavica na početku ove sezone, jer je Atletiko vrlo brzo ispao iz trke za titulu, ali je sve nadomešteno plasmanom u finale Kupa, gde će igrati protiv Real Sosijedada, kao i u četvrtfinale Lige šampiona, gde će se "jorgandžije" sastati sa Barselonom.

Španci takođe pišu da nije isključeno da tokom leta Madriđani ponude novi ugovor Simeoneu. Svakako, počele su da se prave skice za naredni prelazni rok.

Pominjao se Inter kao potencijalna destinacija za Simeonea, a iz senke vreba i Argentina, koja bi ga rado videla kao sledećeg selektora.

Ne propustiteFudbalDOBIJAMO NOVOGA "ALEKSA FERGUSONA": Najplaćeniji trener sveta dobija novi ugovor!
FudbalČOLO SIMEONE OSTAJE U MADRIDU: Argentinac veran Atletiku!
FudbalSIMEONE OGORČEN NAKON VELIKOG DERBIJA: Real je favorizovan, ima pomoć sudija!
FudbalOSTAĆETE ZABEZEKNUTI! Hit izjava Čola Simeonea: Ma kakva OSTAVKA, osvojiću Ligu šampiona!
