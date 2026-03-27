Bivši selektor fudbalske reprezentacije Engleske legendarni Roj Hodžson novi je trener Bristol Sitija do kraja sezone, saopštio je danas engleski drugoligaš.

Foto: AP Dave Thompson, AP

Hodžson će na klupi ovog tima iz Čempionšipa naslediti Gerharda Štrubera koji je smenjen.

"Imao sam odlične razgovore sa upravom i veoma sam uzbuđen zbog prilike da pomognem do kraja sezone", rekao je Hodžson.

Bivši trener Liverpula, 78-godišnji Hodžson, nije radio otkako je napustio Kristal Palas u februaru 2024. godine.

Bristol Siti, koji je bez pobede u poslednjih šest utakmica, nalazi se na 16. mestu na tabeli Čempiošipa.

Verovali ili ne, Hodžson je na klupi Bristol sitija sedeo pre pune 44 godine.

