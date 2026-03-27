Salah je ove nedelje najavio da će na kraju sezone napustiti Liverpul, posle devet godina provedenih u klubu, tokom kojih je postao treći najbolji strelac u istoriji, iza Ijana Raša i Rodžera Hanta.

Tridesettrogodišnji Egipćanin osvojio je sa klubom Premijer ligu, Ligu šampiona, FA kup i Liga kup, a najveće uspehe ostvario je upravo pod vođstvom Klopa, koji ga je i doveo u Liverpul.

"On je definitivno među najvećima. Ne mogu da ga upoređujem sa svima, već samo sa igračima sa kojima sam radio, ali u mom periodu u Liverpulu on je sigurno u samom vrhu", rekao je Klop, a preneo Skaj Sport.

Salah je za Liverpul odigrao 435 utakmica, postigao 255 golova i upisao 119 asistencija.

"Brojke koje je ostvario i standardi koje je postavio, mislim da će mnogi od njih, ako ne i svi, ostati nedostižni, posebno u modernoj eri Premijer lige", dodao je nemački stručnjak.

Klop je istakao i profesionalizam egipatskog napadača: "Jedan je od najboljih profesionalaca i ljudi koje sam upoznao. Uspeo je da se nosi sa pritiskom i kritikama na izuzetan način." Salah će na kraju sezone postati slobodan igrač, a interesovanje za njegovo angažovanje pokazalo je više klubova iz Saudijske Arabije.

(Beta)