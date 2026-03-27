Slušaj vest

Prema navodima iranskih zvaničnika, u napadu na školu "Šadžare Tajebeh" prošlog meseca poginulo je najmanje 168 ljudi, među kojima oko 110 dece.

Američki mediji preneli su da vojni istražitelji iz Sjedinjenih Američkih Država smatraju da su njihove snage verovatno nenamerno odgovorne za napad na školu u Minabu, na jugu Irana.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je SAD da završe istragu i objave njene rezultate.

Uoči meča odigranog u turskom letovalištu Belek, igrači Irana, među kojima i napadač Mehdi Taremi, nosili su roze i ljubičaste torbe sa trakama.

"Igrači drže školske torbe uz srce u znak sećanja na 165 devojčica koje su Amerikanci ubili u iranskoj školi", rekao je predstavnik tima za agenciju Rojters.

Iranske vlasti optužile su SAD i Izrael za napad na školu koja se nalazila u blizini kompleksa Iranske revolucionarne garde, dok nijedna od tih zemalja nije preuzela odgovornost.

(Beta)

profimedia0811242892.jpg
bask09.jpg
profimedia0733218752.jpg
