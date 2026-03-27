"Razgovarali smo pre utakmice i znali šta nas čeka. Nismo želeli da se povučemo, ali su oni iz jedne lepe akcije stigli do prvog gola, dok smo drugi primili u nezgodnom trenutku pred kraj poluvremena. Posle 2:0 došlo je do pada u našoj igri. Ipak, bilo je i nekih dobrih stvari, ali to nije bilo dovoljno", rekao je Pavlović za TV Arena sport.

Srbija je na gostujućem terenu poražena od Španije 0:3, u prijateljskom meču.

"Pokušali smo visokim presingom, ali nismo obratili pažnju na igrača koji je izveo prekid, što nas je koštalo trećeg gola. Jasno je da imamo dosta prostora za napredak", naveo je srpski reprezentativac.

"Mislio sam da ću imati igrača stalno uz sebe, ali to nije bio slučaj. Kada sam imao prostora, pokušavao sam da idem napred, što mi je i selektor sugerisao", zaključio je Pavlović.

Španija - Srbija Foto: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia, Printskrin

(Beta)

