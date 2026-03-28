Fudbaleri Mauritanije pokazali su zube Argentini i u prijateljskom meču na čuvenoj "Bombonjeri" poraženi su sa samo 2:1.

Argentinci su izašli u veoma jakom sastavu, legendarni Lionel Mesi odigrao je drugo poluvreme, a navijači su pokušavali da ga ubede da zaigra i na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Lionel Mesi protiv Mauritanije

Enco Fernandez u 17. i Niko Paz u 32. minutu doneli su Argentini dva gola prednosti, konačan rezultat postavio je Džordan Lefort u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena, ali je pravi šou krenuo posle meča.

Neverovatne scene mogli smo da vidimo ispred svlačionice Mauritanije, gde su fudbaleri ove selekcije ušli u žestok klinč zbog dresova Argentinaca!

Svako je želeo svoj "trofej", te je došlo do rasprave ispred kamera, a igrači Mauritanije su se umalo i potukli. Na kraju se sve završilo mirnim putem, dresovi su podeljenji, a bizarna scena obišla je planetu.

