Delije i koreografija u liku Svetog Simeona Mirotočivog na dan utakmice protiv Lila u šesnaestini finala Lige Evrope 2026

FK Crvena zvezda kažnjena je od strane UEFA zbog nedoličnog ponašanja navijača na utakmicama protiv Lila u okviru plej-ofa Lige Evrope.

Iako se u prvi mah pomislilo da je posredi koreografija Svetog Simeona Mirotočiovog navijača Crvene zvezde Delija, po sredi je nešto drugo.

Delije, koreografija, Crvena zvezda, Sveti Simeon

UEFA nemilosrdna

Istina je da su Delije pred početak meča sa Lilom razvile koreografiju sa likom Svetog Simeona uz poruku: "Neka nas naša vera vodi do pobede".

UEFA je FK Crvena zvezda oglobila sa ukupnom kaznom od 95.500 evra! Crveno-beli su kažnjeni zbog ubacivanja predmeta u teren, pirotehničkih sredstava i zakrčenih prolaza.

Engleski sudija Tejlor izazvao revolt navijača

Navijačima Crvene zvezde zamereno je i na zastavi sa mapom Kosova i Metohije na kojoj piše „Nema predaje“. Te zbog skandiranja "UEFA mafija" tokom većeg dela utakmice, zbog katastrofalnog suđenje engleskog arbitra Entonija Tejlora.

UEFA je tu koreografiju okarakterisala kao "prenošenja poruke neprikladne za sportski događaj" i oglobila Zvezdu sa 40.000 evra. Zbog paljenja baklji dodatno je kasa olakšana za 17.000 evra, a još 10.500 evra je otišlo zbog ubacivanja predmeta u teren. Na kraju, tu je i 28.000 evra kazne zbog blokiranja stepenica.

Da podsetimo i francuski Lil je kažnjen, ali zbog prve utakmice. Oni su kažnjeni sa 89.000 evra posle utakmice dva tima odigrabe 19. februara na stadionu "Pjer Moro". Tada je UEFA zamerila Lilu što su njegovi navijači imali političke poruke na svojoj tribini, odnosno što su razvili transparent na kojem je pisali "Kosovo je Srbija". Plus paljenje baklji, ubacivanje predmeta u teren i blokade pristupa tribinama.

Podsetimo, Lil je u plej-ofu Lige Evrope eliminisao Zvezdu ukupnim rezultatom 2:1.