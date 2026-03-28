I Dušan Vlahović i Lučano Spaleti- Juventus je uspeo da dogovori produžetak saradnje sa srpskim golgeterom i iskusnim trenerom.

Italijanski novinar Niko Skira otkrio je detalje pregovora, očekuje se da i Vlahović i Spaleti potpišu nove ugovore do leta 2028. godine.

Takođe, Vlahović je pristao na smanjenje plate, sada će godišnje zarađivati sedam miliona evra i bonuse, dok je do sada imao oko 10.000.000 evra. Srbin će istovremeno dobiti i određeni bonus za potpis ugovora, što je Juventus pristao da plati jer je postojala bojazan da će otići kao slobodan.

Što se tiče Spaletija, on će po novom ugovoru zarađivati 6.000.000 godišnje.

Ovo je velika vest za Juventus, jer je Vlahović u poslednjoj godini ugovora i do sada je bio mnogo bliže odlasku bez obeštećenja.

Ipak, upravo je Lućano Spaleti odigrao ključnu ulogu i po svemu sudeći uticao na Vlahovićevu odluku da opet sedne za sto sa Juventusom.

Vlahović je u Juventus stigao u zimu 2022. godine za 85.000.000 evra. Do sada je odigrao 163 utakmice, dao je 64 gola i upisao 16 asistencija.

Spaleti je klupu nasledio od Igora Tudora, u oktobru prošle godine, kada je potpisao ugovor do kraja tekuće sezone.

