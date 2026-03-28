Srbija je na gostovanju Španiji u Viljarealu poražena rezultatom 3:0 u prijateljskoj utakmici.

Dvostruki strelac za domaćina u prvom poluvremenu je bio Mikel Ojarzabal, a u 72. minutu je Viktor Munjoz postavio konačan rezultat.

Mogla je domaća ekipa i do ubedljivije pobede, ali je u 85. minutu Vanja Milinković-Savić, povratnik u nacionalni tim na impresivan način sprečio pogodak posle udarca Danija Olma.

Španija - Srbija Foto: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia, Printskrin

Pogledajte odbranu Vanje Milinković-Savića:

Ne propustiteFudbalORLOVI NOKAUTIRANI U VILJAREALU: Španija majstorijama razbila Srbiju u prijateljskom meču
Fudbal"HTELI SMO DA PREKINEMO KRVARENJE" Paunović posle poraza od Španije: U svemu smo bili nedorečeni...
FudbalVLAHOVIĆ, SPALETI I JUVENTUS - EVO ŠTA NAS ČEKA U BUDUĆNOSTI! Isplivali svi detalji, još jedan potez i posao je završen!
FudbalDRAMA U REALU! Vinisijus preti da će napustiti klub ako dovedu fudbalera kojeg najviše žele
Lacio - Milan, asistencija Milinković-Savića i gol Imobilea  Izvor: MONDO/TV Arena sport