Eros Ramacoti, jedan od najpopularnijih pevača u Italiji, veliki je navijač Juventusa.

A, njegov omiljeni fudbaler iz redova Stare dame iz Torina je Srbin Dušan Vlahović.

Eros Ramacoti kada je imao koncert u Beogradu

Juventino od malih nogu



U pauzi između koncerata, Eros Ramacoti govorio je o ljubavi prema Juventusu, uspomenama iz svlačionice, velikim imenima koja su obeležila jednu eru, ali i o sadašnjosti i budućnosti torinskog velikana.



Iako je rođen u Rimu i živi tamo, Eros Ramacoti je umesto Rome ili Lacija izabrao Juventus. Klub je to prepoznao i pre nekoliko godina odao mu priznanje.



Govorio je Eros Ramacoti o sadašnjem timu Juventusa i posebno istakao jednog fudbalera.



- Ponekad pošaljem poruku Kenanu Jildizu. Dobar je momak. Od Alesandra Del Pjera vidim upornost i odlučnost, osobine koje sve više nedostaju mladima. Ale i Kenan imaju različit stil, ali gol vide na isti način. Juventusu bi trebalo 11 Jildiza - rekao je Eros Ramacoti u intervjuu za "Gazeta delo sport".

Lučano Spaleti u razgovoru sa Dušanom Vlahovićem

Dušan da produži ugovor



Veliko poverenje italijanski pevač ima u rad Lučana Spaletija, sa kojim je godinama u kontaktu.

- Poznajem Lučana još iz vremena kada je vodio Zenit Sankt Peterburg i dolazio na moje koncerte u Rusiji. Čujemo se s vremena na vreme. Pravi čudo - setite se u kakvom je stanju bio Juventus kada je došao u oktobru. Sada tim ima identitet, ali put je i dalje dug.



Kada je reč o napadačima, Erosov stav je jasan i nedvosmislen, veruje u srpskog reprezentativca.



- Uvek bih birao Vlahovića, nadam se da će produžiti ugovor. O drugima ne bih, ima igrača koji se odmah uklope i onih koji se nikada ne prilagode na Seriju A.

Zabrinut zbog Juvea

Dotakao se i prelaznog roka, koga bi voleo da od leta vidi u dresu Juventusa.

- Bernardo Silva je odličan. Ali ako sanjam... Voleo bih i Žeremija Dokua ili Savinja iz Sitija. Ili Federika Valverdea iz Reala. Ipak, najviše bih voleo da iz omladinske škole izađe neki talenat - po mogućstvu Italijan.

Zabrinut je zbog trenutne situacije u klubu i loših rezultata.

- Andrea Anjeli je ostvario velike rezultate u periodu od devet uzastopnih titula i teško je to ponoviti. Jasno je da su u poslednje vreme donete pogrešne odluke. Mi smo Juventus, moramo brzo da promenimo kurs. Potrebni su ljudi koji razumeju fudbal i vole klub.

Dobio podršku od Erosa Ramacotija

Komo nije italijanski projekat

Bez problema je analizirao prilike u Seriji A, ali i u nacionalnom fudbalskom timu Italije, pred ključnu utakmicu za plasman na mundijal protiv BiH.

- Komo zaslužuje pohvale. Sjajan projekat, nažalost bez Italijana… Sesk Fabregas čini da tim igra spektakularno. Verujem u Juventus do kraja – presudiće glava. Za skudeto i dalje kažem Inter, ima najjači tim. Iskoristiću priliku da pošaljem poruku Đenaru Gatuzu pred meč sa BiH: "Azuri, poniznost, borba i poštovanje".

Iako je u sedmoj deceniji, kaže da se oseća kao mladić.

- Sa 62 godine osećam se odlično, čak sam nedavno smršao deset kilograma zahvaljujući dijeti sa jabukama. Dve za doručak, a ponekad i za večeru, dok je ručak normalan. Živim kao i svi. Ali ako mi crna mačka pređe put, ne samo da nastavim, nego je i zagrlim. Obožavam mačke!

Živa legenda italijanskog fudbala - Marčelo Lipi

Nekad je fudbal bio zabavan

Uspomene na moćnu Juventus sa trenerom Marčelom Lipijem posebno su drage Ramacotiju.

- Setim se Đanluke Vijalija. Bio je neverovatno zabavan. Nažalost, prerano nas je napustio, ali je uvek u mom srcu. Godine kada smo osvojili Ligu šampiona sve je snimao svojom kamerom. Ima mnogo anegdota, i danas me prođu žmarci kada pomislim na utakmice u blatu sa Del Pjerom i ostalima, kao klinci iz kraja - prisetio se Eros Ramacoti, pa poentirao:

- To nema veze sa nekim prosečnim igračima danas koji zarađuju mnogo, a deluju smešno. Video sam i Zinedina Zidana u blatu - čista magija. Takav kao Zizu više se neće pojaviti. Previše klase, previše jak.