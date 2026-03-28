SRBIJA - PORTUGAL: Orlići loše počeli, domaćin već vodi! Cvetković pogodio prečku!
Omladinska (U19) reprezentacija Srbije sastaje se sa Portugalom u drugom meču završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se u junu ove godine održava u Velsu.
Utakmica se igra u Famalikau sa početkom u 17 časova.
13. minut - Prečka
Kakva šteta. Sjajna akcija Orlića i prečka Cvetkovića. Strahinja Stojković je centrirao, a napadač Anderlehta pogodio je okvir gola.
4. minut - GOL - 0:1 - Lima
Portugal je poveo faktički iz prve akcije na meču, Lima je strelac. Ubacio se iz drugog plana, odbrana Orlića je zaspala i Draškić je bio nemoćan.
1. minut - Utakmica je počela
Srbija: Vuk Draškić - Strahinja Stojković, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Adem Avdić - Stefan Mladenović, Andrija Maksimović, Vasilije Novičić - Bogdan Kostić, Mihajlo Cvetković, Luka Zarić.
Portugal: Diogo Fereira - Danijel Kosta, Rui Silva, Rafael Mota, Hoze Neto - Bernardo Lima, Eduardo Felicisimo, Afonso Patrao - Flavio Gonzalveš, Anisio Kabral, Sandro Vidigal.
Pobeda vodi na Evropsko prvenstvo
Pošto je Engleska u prvom meču 2. kola savladala Poljsku sa 1:0, Orliće bi pobeda na ovom meču automatski odvela na Evropsko prvenstvo, zbog pobeda u direktnim duelima sa Engleskom i Portugalom.