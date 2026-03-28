17:16

13. minut - Prečka

Kakva šteta. Sjajna akcija Orlića i prečka Cvetkovića. Strahinja Stojković je centrirao, a napadač Anderlehta pogodio je okvir gola.

17:07

4. minut - GOL - 0:1 - Lima

Portugal je poveo faktički iz prve akcije na meču, Lima je strelac. Ubacio se iz drugog plana, odbrana Orlića je zaspala i Draškić je bio nemoćan.

17:01

1. minut - Utakmica je počela

Srbija: Vuk Draškić - Strahinja Stojković, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Adem Avdić - Stefan Mladenović, Andrija Maksimović, Vasilije Novičić - Bogdan Kostić, Mihajlo Cvetković, Luka Zarić.

Portugal: Diogo Fereira - Danijel Kosta, Rui Silva, Rafael Mota, Hoze Neto - Bernardo Lima, Eduardo Felicisimo, Afonso Patrao - Flavio Gonzalveš, Anisio Kabral, Sandro Vidigal.

Počeo je meč Srbije i Portugala u Famalikau.

16:09

Pobeda vodi na Evropsko prvenstvo

Pošto je Engleska u prvom meču 2. kola savladala Poljsku sa 1:0, Orliće bi pobeda na ovom meču automatski odvela na Evropsko prvenstvo, zbog pobeda u direktnim duelima sa Engleskom i Portugalom.

Portugal - Srbija Foto: Printskrin

16:00

Orlići napravili senzaciju protiv Engleske

Fudbaleri Srbije srušili moćnu Englesku! "Orlići" ostvarili veliku pobedu i napravili krupan korak ka Evropskom prvenstvu!
