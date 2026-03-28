Selektor fudbalske reprezentacije SAD Maurisio Poketino rekao je da njegovi igrači mogu da ostvare ono što niko ne misli da je moguće - da osvoje Svetsko prvenstvo.
IZJAVA KOJA ĆE ODJEKNUTI SVETOM: Amerika može da osvoji Mundijal!
Poketino je veliki optimista uoči predstojećeg Mundijala koji je na programu od 11. juna do 19. jula u Americi, Meksiku i Kanadi
Foto galerija Maurisija Poketina
"Zašto ne mi? Žašto ne mi? Zašto ne mi? Moramo da zaista verujemo da možemo to. Moramo da sanjamo", rekao je Poketino na konferenciji za novinare.
Poketino je javno ponovio poruku koju je preneo igračima kada su došli na pripreme ove sedmice.
"Snovi inspirišu stvarnost. Moramo poslati pravu energiju i dobre emocije ljudima, da ljudi zaista veruju u nas i da nas podrže", rekao je Poketino.
