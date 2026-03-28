Senegalci napravili šou na meču sa Kanadom.
SENEGALCI NE DAJU TROFEJ - ALI BUKVALNO! Ovo je potpuni hit: Sramno im oduzeli titulu, pa izašli na utakmicu sa peharom u rukama!
Ne stišava se bura nakon velikog fudbalskog skandala kada je odlučeno da Senegal ostane bez trofeja Afričkog kupa nacija koji su osvojili nakon što su savladali Maroko minimalnim rezultatom u finalu.
Žalba je registrovana kod CAS-a 25. marta 2026. godine „radi poništavanja odluke CAF-a i proglašenja FSF-a pobednikom AFCON-a“ - bila je poslednja vest što se tiče ovog skandala, a preneo ju je Fabrico Romano.
Sada je isti insajder podelio snimak na kojem se vide fudbaleri Senegala, kako uoči prijateljske utakmice sa Kanadom iznose trofej sa Afričkog kupa nacija, jasno poručujući da ga ne daju iz svog vlasništva, pošto su ga zaslužili na terenu.
