ORLOVI ZAKAZALI DVE PROVERE: Futsaleri Srbije odigraće prijateljske utakmice sa Slovenijom
Utakmice će se odigrati 11. aprila u 18.00 i dva dana kasnije od 16.00, u hali u Laškom.
Selektor Marko Gavrilović okupiće reprezentativce 6. aprila, a tri dana kasnije sledi odlazak u Sloveniju.
Na spisku igrača za ove dve provere nalaze se: Jakov Vulić (Loznica Grad 2018), Petar Nikolić (Mostar SK Staklorad, BiH), Petar Marojević (Smederevo), Stefan Rakić (Anderleht, Belgija), Kristijan Vasić (Istra Pula,Hrvatska), Strahinja Petrov (Al Jamuk, Kuvajt), Ninoslav Aleksić (Loznica Grad 2018).
Pozvani su i: Đorđe Rosić (Rijeka, Hrvatska), Pavle Savković (Smederevo), Lazar Živanović (Loznica Grad 2018), Nemanja Milosavljević (Vranje), Lazar Milosavljević (Mostar SG Stakolorad, BiH), Ognjen Pajković (Partizan), Lazar Marinković (Smederevo), Ensar Redžović (Loznica Grad 2018).