Luis De la Fuente i Veljko Paunović pred početak utakmice Španije i Srbije u Viljarealu

Slušaj vest

Tokom zvanične konferencije za medije po završetku utakmice u Viljarealu, selektor Španije Luis de la Fuente osvrnuo se na igru Srbije i način na koji je Veljko Paunović pokušao da se suprotstavi jednoj od najjačih selekcija na svetu.

1/20 Vidi galeriju Španija - Srbija Foto: Pablo Garcia/Pablo Garcia

„Video sam Srbiju sa drugačijom fudbalskom idejom... Da više dominira, sa većom kontrolom, sa više kombinacija. Dopada mi se ova Paunovićeva ideja. Srbija ima dobre igrače i mislim da su spremni da igraju ovakav stil fudbala“, rekao je selektor evropskog šampiona i podsetio da je duel na stadionu Кeramika bio prilika za obe reprezentacije da provere što veći broj fudbalera:

“Izmene utiču na ritam igre, ali su neophodne u utakmicama prijateljskog karaktera. Bez obzira na sve, Paunoviću predviđam veliki uspeh. Mislim da je sjajan trener. Rekao sam to dan pre utakmice, sada ponavljam, želim mu da nastavi tako jer imam veliko poštovanje prema njemu, kao čoveku i profesionalcu.“ – nije štedeo komplimente De la Fuente na račun mlađeg kolege na klupi Srbije.



Inače, ovo je bio odgovor španskog selektora na pitanje da uporedi igru Srbije sa prethodnom utakmicom u Кordobi koja je završena identičnim rezultatom - 3:0 za njegov tim.