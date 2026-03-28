Fudbalska reprezentacija Mađarske pobedila je u Budimpešti selekciju Slovenije sa 1:0, u prijateljskoj utakmici.
Fudbal
SLOVENIJA POKLEKLA NA "PUŠKAŠ ARENI" Mađarska slavila minimalcem u prijateljskom meču
Slušaj vest
Slovenija je mogla do vođstva u 12. minutu, ali je pogodak Danijela Šturma poništen zbog ofsajda u kojem se na početku akcije našao Andraž Šporar.
Mađarska je u nastavku došla do pobede golom Sabolič Šena u 79. minutu.
Ovo je bio debi za Boštjana Cesara na klupi selekcije Slovenije, a svoj drugi meč imaće u utorak, 31. marta, kada Slovenija u Podgorici gostuje Crnoj Gori (18.00).
Mađarska će istog dana dočekati selekciju Grčke od 19.00.
(Beta)
Reaguj
Komentariši