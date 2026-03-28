Slušaj vest

Vajt je nakon ulaska sa klupe u drugom poluvremenu postigao gol za vođstvo Engleske u 81. minutu, ali je u 94. minutu skrivio penal, koji je Feder Valverde pretvorio u izjednačenje.

1/19 Vidi galeriju Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Vajt je prvi put zaigrao za reprezentaciju još od Svetskog prvenstva 2022. godine, a prilikom izlaska na teren i nakon pogotka dočekan je zvižducima dela publike.

Podsetimo, napustio je reprezentaciju tokom Mundijala u Kataru iz ličnih razloga, a kasnije su se pojavile informacije o navodnom sukobu sa članom stručnog štaba Stivom Holandom, što je tadašnji selektor Garet Sautgejt negirao.

Ipak, potvrđeno je da se Vajt u jednom periodu sam stavio van raspolaganja nacionalnom timu.

Tuhel je istakao da takva reakcija navijača ne pomaže ekipi.

"To se već dešavalo nekim igračima i razočaravajuće je. Reakcija je bila pomešana. Delovalo je kao savršena priča kada je dao gol, ali na kraju nije ispalo tako", rekao je nemački stručnjak.

U odbranu saigrača stao je i Hari Megvajer.

"Bio je odličan kad je ušao. Doneo je energiju i zaslužio gol. Penal je prestrog, pokušao je samo da blokira šut, nije bilo loše namere", objasnio je Megvajer.