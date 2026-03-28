Rival Hrvatske biće petostruki svetski prvak Brazil.

Selektor Hrvata Zlatko Dalić u najavi tog meča izjavio je da je pobeda nad Kolumbijom (2:1) učvrstila samopouzdanje ekipe pred meč sa Brazilom

U razgovoru sa hrvatskim novinarima u Orlandu Dalić je najavio drukčiji pristup u odnosu na utakmicu protiv istog protivnika na Svetskom prvenstvu u Kataru, kada je, nakon 1:1, Hrvatska eliminisala Brazil na penale i prošla u polfinale.

"Momci su dobili potvrdu svog kvaliteta. Kada pobediš Kolumbiju praktično na njihovom terenu, pred 50.000 navijača, dobiješ sigurnost i spoznaju da vrediš", rekao je Dalić.

Hrvatska je prva evropska selekcija koja je pobedila Kolumbiju u poslednjih 15 godina.

"Vrhunska su ekipa koja nije izgubila poslednjih godinu dana. Ali ni Hrvatska nije izgubila godinu dana. Zato sa punim pravom možemo biti optimisti i ponoviti ovo".

Dalića sada zanima samo Brazil protiv koga najavljuje ofanzivniju Hrvatsku.

"Moramo pokušati biti drukčiji nego u Kataru, gde smo bili u ponešto podređenom položaju, sa postavljenim obrambenim blokom. Ovde moramo više pokušati jer ulog nije tako velik, kao ni očekivanja. Moraćemo više igrati i suprotstaviti im se. Nastojaćemo da igramo ravnopravno i pokazati šta možemo. U smislu napada pokušaćemo da napravimo nešto više nego u Kataru".