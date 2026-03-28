Prava bomba stiže sa Apeninskog poluostrva.

Naime mladi fudbaler Partizana Andrej Kostić u letnjem prelaznom roku postaće novi igrač slavnog Milana.

Ovu informaciju objavio je čuveni fudbalski insajder Fabricio Romano na Instagramu.

Milan je u borbi za potpis Kostića pobedio u trci sa nemačkim i francuskim klubovima.

Ovu informaciju potvrdio je i Partizan na društvenim mrežama.

Partizan će na ime obeštećenja inkasirati fiksno 4 miliona evra i određene bonuse za individualne i timske uspehe.

Klub je morao da se odluči na ovaj potez zbog finansijskih problema i UEFA monitoringa.

Sam Kostić, trenutno kuburi sa povredom Ahilove tetive (upala), tokom sutrašnjeg dana bi trebalo da obavi lekarske preglede i stavi potpis na višegodišnji ugovor sa rosonerima, posle čega će se vratiti u Beograd i nastaviti rad sa Partizanom.

Ovakav scenario bio je gotovo realizovan poslednjeg dana zimskog prelaznog roka u Evropi, ali se kockice nisu složile, jer Milan i Partizan nisu uspeli da dogovore konačnu cifru za obeštećenje. Otuda se pojavila mogućnost da transfer bude realizovan tokom proleća, a aktiviran od leta, kada će napadač obući dres milanskog kluba.