Čuvena "Gazzetta dello Sport", otkrila je i koliko će Milan uplatiti na račun kluba iz Humske za transfer Kostića.

Prema navodiam ovog dnevnika, beogradski klub inkasiraće tri miliona evra od prodaje talentovanog ofanzivca.

U Humskoj su ranije baratali ciframa od pet miliona ispod kojih neće ići u slučaju ponude za Kostića, ipak, kako navodi dobro obavešteni italijanski mediji, crno-beli su prihvatili znatno nižu sumu od očekivane.

Kostić će se tokom leta priključiti novom klubu.

"Prvi potpis za letnji prelazni rok je već obavljen: Milan je obezbedio Andreja Kostića, mladog centralnog napadača iz Partizana. Talenat koji bi potencijalno mogao dalje da se razvija, u skladu sa strategijom "rosonera" stiže, ili bolje rečeno već je stigao u Milano za tri miliona evra", piše "Gazzetta".

Kostić je već u Milanu, kako se dalje navodi.

"U gradu je od sinoć, gde će proći lekarske preglede pre nego što se vrati u Srbiju. Za Partizan je, u 27 ligaških utakmica, već postigao deset golova".

Isti list podseća da je Milan mesecima pratio Kostića i ubrzao je transfer kako bi preduhitrio konkurenciju. Kostić će se, dalje se navodi, pridružiti "rosonerima" sledećeg leta i u startu će biti uključen u rad rezervnog tima.

U Milanu očekuju da vrlo brzo nnapravi iskorak ka prvom timu.

"Kostić može da igra kao centarfor ili drugi napadač. Fizički je spreman, visok je 188 cm i brzo raste. Rođen u Podgorici, u Crnoj Gori, 16. januara 2007. godine, prešao je iz Budućnosti u Partizan ovog leta, gde su ga upoređivali sa Dušanom Vlahovićem, sa kojim deli agenta", pišu Italijani.

Kostić je, napominje se dalje, već impresionirao u Italiji. prethodnog septembra je postigao gol protiv mlade reprezentacije Italije u meču odigranom u Speciji. Već je debitovao i za seniorsku reprezentaciju, zabeleživši dva nastupa pod vođstvom trenera Mirka Vučinića.