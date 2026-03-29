U danima koji protiču mirno i gotovo neprimetno, jedna poruka se izdvaja svojom snagom i glasi: „Humanost je utakmica u kojoj svi pobeđujemoˮ. Upravo takav duh zajedništva i podrške obeležio je susret u kome su dobra dela govorila više od reči, ostavljajući trag tamo gde je najpotrebniji.

Foto: TouchNtouch produkcija

Na izletištu udruženja „Parakvad” iz Vršca ovom udruženju uručena je donacija Fondacije Mozzart u saradnji sa Ivanom Gutešom, golmanom FK Crvena zvezda. Ovaj gest predstavlja završnicu niza humanitarnih akcija koje je Guteša sa Fondacijom Mozzart pokrenuo donirajući svoj honorar od pisanja kolumne za Mozzart Sport.

O radu udruženja govorio je predsednik Dragan Vitorović ističući značaj ovakvih susreta i podrške:

„Mi smo udruženje osoba sa invaliditetom. Po statutu su to paraplegičari i kvadriplegičari, ali zbog velikog broja članova nismo se ograničili samo na jednu dijagnozu. Kod nas su svi dobrodošli. Postojimo već 10 godina i imamo puno akcija. Oko 20 članova aktivno učestvuje u okupljanjima, dok ukupno pomažemo više od 100 ljudi na različite načine. Ovo mesto nam mnogo znači – ovde dolazimo jednom ili dva puta nedeljno kada je lepo vreme. Ovakve akcije su za nas dragocene, kako materijalno, tako i društveno. Našim članovima mnogo znači pažnja, poseta, a posebno kada nas poseti naš sugrađanin Ivan sa Fondacijom Mozzart. Ovo je događaj koji ćemo dugo pamtiti”, rekao je Vitorović.

Foto: TouchNtouch produkcija

Emocije nije krio ni sam Guteša, za koga ova akcija ima poseban lični značaj: „Dugo smo planirali da poslednja akcija bude baš u mom zavičaju, mestu koje mi je najbliže srcu. Kroz celu ovu priču ljudi su u meni budili posebnu emociju i energiju, i drago mi je što se sve završava upravo u Vršcu. Najveća je sreća kada možeš da pomogneš, a još veća kada to činiš u svom rodnom gradu”, istakao je Guteša.

Foto: TouchNtouch produkcija

Ova donacija samo je deo šire humanitarne misije mladog golmana, koji je kompletan honorar od svojih kolumni usmerio onima kojima je pomoć najpotrebnija. U saradnji sa Fondacijom Mozzart, sredstva su prethodno donirana i Dnevnom centru „Podrži me” na Kosovu i Metohiji, Savezu slepih u Beogradu, Centru za dečju i cerebralnu paralizu u Požegi, a sada i udruženju „Parakvad VŠ”.

U svetu u kojem su gestovi pažnje često kratkotrajni, ovakvi susreti ostavljaju trag – ne samo u sećanju, već i u osećaju da zajedništvo i solidarnost i dalje imaju svoje čvrsto mesto među ljudima.