Kao bomba odjeknula je vest da će talentovani napadač Partizana Andrej Kostić od naredne sezone nositi dres italijanskog velikana - Milana.

Sada su otkriveni i detalji ovog bombastičnog transfera.

Andrej Kostić

Milan je u zimskom prelaznom roku želeo da dovede Kostića, ali klubovi tada nisu mogli da se dogovore oko obeštećenja. Navodno, Partizan ranije nije želeo da razmatra ponude ispod pet miliona, ali je zbog aktuelne finansijske situacije u klubu sada bio prinuđen da prihvati znatno nižu sumu od očekivane.

Italijanska "Gazeta delo Sport" otkriva da transfer iznosi svega tri miliona evra.

"Prvi potpis za letnji prelazni rok je već obavljen: Milan je obezbedio Andreja Kostića, mladog centralnog napadača iz Partizana. Talenat koji bi potencijalno mogao dalje da se razvija, u skladu sa strategijom "rosonera" stiže, ili bolje rečeno već je stigao u Milano za tri miliona evra", piše Gazeta.

Isti list otkriva da je Kostić trenutno u Milanu, gde ga očekuju lekarski pregledi.

Fudbaler će se na leto pridružiti Rosonerima i na startu će biti uključen u rad rezervnog tima, ali u Milanu očekuju da će brzo napraviti iskorak ka prvom timu.

"Može da igra kao klasična devetka ili kao drugi napadač. Ima odličnu građu - visok je 188 cm - i brzo napreduje. Već je skrenuo pažnju i u Italiji: u septembru je postigao gol protiv mlade reprezentacije Italije (U21) u Speciji, iako je Italija kasnije preokrenula rezultat. Andrej je već debitovao i za seniorsku reprezentaciju: ima dva nastupa", dodaje se u tekstu.

Zanimljivo, od transfera Kostića zaradiće i Budućnost, koja je prilikom prodaje fudbalera Partizanu stavila klauzulu u ugovor, po kojoj dobija 20 odsto od narednog transfera, što znači da će Podgoričanima pripasti oko 600 hiljada evra.