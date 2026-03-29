JEZIVA TRAGEDIJA: Navijač poginuo na stadionu na kom će biti otvoren Mundijal!
Na nedavno renoviranom klutnom stadionu Asteka u Meksiko Sitiju jedan navijač izgubio je život, pošto je pao iz lože neposredno pred meč između Meksika i Portugala.
Renovirani stadion "Banorte", poznatiji pod imenom Asteka, trebalo bi da bude domaćin svečane ceremonije otvaranja predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu.
Tragedija se dogodila kada je muškarac, u vidno alkoholisanom stanju, pokušao da se prebaci iz lože na drugom nivou u prvi nivo. Pokušao je da se popne preko spoljne konstrukcje, izgubio je balans i pao sa velike visine u prizemlje. Medicinske službe odmah su došle na mesto nesreće, ali nesrećnom navijaču spasa nije bilo - nažalost, na mestu je ostao mrtav.
U senci velike tragedije, prijateljski susret između Meksika i Portugala završen je bez golova - 0:0.