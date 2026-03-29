Dileme više nema - Andrej Kostić stiže u Milan.

Fudbaler Partizana pojačaće slavni italijanski klub, a dokaz i potvrda toga mogu se naći u snimku koji se pojavio na društvenim mrežama.

Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

Kostić je snimljen kako izlazi iz kola u Milanu i ide na lekarske preglede posle kojih će potpisati ugovor sa kultnim klubom i pridružiti se Strahinji Pavloviću.

Fudbaler će se na leto pridružiti roso-nerima i na startu će biti uključen u rad rezervnog tima, ali u Milanu očekuju da će brzo napraviti iskorak ka prvom timu.

"Može da igra kao klasična devetka ili kao drugi napadač. Ima odličnu građu - visok je 188 cm - i brzo napreduje. Već je skrenuo pažnju i u Italiji: u septembru je postigao gol protiv mlade reprezentacije Italije (U21) u Speciji, iako je Italija kasnije preokrenula rezultat. Andrej je već debitovao i za seniorsku reprezentaciju: ima dva nastupa", stajalo je u tekstu Gazete o Andreju Kostiću.

Andrej Kostić je ove sezone u dresu Partizana odigrao 34 utakmice u svim takmičenjima, postigao je 11 golova, a upisao je i jednu asistenciju.

