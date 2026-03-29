PREOKRET: Niko Šloterbek se odlučio za potez koji niko nije očekivao! Postaje najplaćeniji igrač OVOG kluba, a imaće i posebnu klauzulu!
Kapiten Borusije Dortmund Niko Šloterbek na kraju je ipak odlučio da ostane u nemačkom klubu.
Ovu vest plasirao je novinar Florijan Pletenberg, koji tvrdi da su se Šloterbekovi agenti dogovorili sa upravom Borusije i da preostaje još samo igračev potpis.
Šloterbek na stolu ima ugovor do 2031. godine, postaće najplaćeniji igrač u Dortmundu, ali i sa posebnom izlaznom klauzulom koja će važiti od 2027. godine.
Iako se ranije spekulisalo da ga žele Real Madrid, Liverpul, pa i Barselona, do konkretnih pregovora nije došlo.
Borusija je i pored činjenice da Šloterbek ulazi u poslednju godinu ugovora insistirala na ponudi od barem 50.000.000 evra, što očigledno niko nije želeo da plati.
Istovremeno, Šloterbek je dobio ponudu kakvu je želeo od svog kluba i sada se čeka samo njegov potpis.
