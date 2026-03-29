Kapiten Borusije Dortmund Niko Šloterbek na kraju je ipak odlučio da ostane u nemačkom klubu.

Ovu vest plasirao je novinar Florijan Pletenberg, koji tvrdi da su se Šloterbekovi agenti dogovorili sa upravom Borusije i da preostaje još samo igračev potpis.

Šloterbek na stolu ima ugovor do 2031. godine, postaće najplaćeniji igrač u Dortmundu, ali i sa posebnom izlaznom klauzulom koja će važiti od 2027. godine.

Iako se ranije spekulisalo da ga žele Real Madrid, Liverpul, pa i Barselona, do konkretnih pregovora nije došlo.

Borusija je i pored činjenice da Šloterbek ulazi u poslednju godinu ugovora insistirala na ponudi od barem 50.000.000 evra, što očigledno niko nije želeo da plati.

Istovremeno, Šloterbek je dobio ponudu kakvu je želeo od svog kluba i sada se čeka samo njegov potpis.

Kurir sport / Sportske.net

