Sneg koji je juče pao u Bosni i Hercegovini poremetio je planove italijanske reprezentacije i selektora Đenara Gatuza uoči ključne utakmice u Zenici.

Italijani u utorak od 20.45 sati gostuju na "Bilinom polju", a pobednik tog meča će igrati na Mundijalu i biće u grupi B, sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.

"Azuri" nisu igrali na dva poslednja Svetska prvenstva i neodlazak na treći zaredom bi za njih predstavljao "smak sveta". Sa druge strane, BiH sanja svoj drugi Mundijal, nakon što je debitovala 2014. godine u Brazilu.

Nakon što je delegat italijanskog Fudbalskog saveza (FIGC) obišao Zenicu i proverio stanje na terenu, selektor Đenaro Gatuzo je odlučio da promeni raspored, piše "Gazzetta dello Sport".

Zbog snega i kiše koja se tek očekuje, postoji bojazan da će teren u Zenici biti u lošem stanju.

Gatuzo je zato odlučio da izbegne poslednji trening na stadionu na kom će se igrati utakmica. Umesto toga, ekipa će iskoristiti još jedno jutro za pripreme u svom poznatom trening-kampu Koverćano.

Italijani će tako za Zenicu krenuti tek u ponedeljak u 16.30 sati, čarter letom iz Firence za Sarajevo, a potom im sledi vožnja autobusom do Zenice.

