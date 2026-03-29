Prodaja Andreja Kostića u Milan za 4.000.000 evra jedan je od najgorih transfer poteza Partizana u poslednjoj deceniji! Zašto?

Crno-beli su najvećeg bisera prodali čak i ispod cene koju ima na Transfermarktu (5.000.000 evra). U pitanju je očito bila rasprodaja, zbog hitno potrebnog novca za UEFA licencu.

Međutim, ako Uprava Partizan jedino može da obezbedi novac tako što će da prodaje igrače ispod cene - onda je bolje da pokupe kofere i napuste Humsku. Tako može da radi apsolutno svako...

Kostić nije sme da bude prodat ni u jednoj varijanti za manju cifru od 5.000.000 evra. To je minimum minimuma, čak bi i to bio loš posao. Ovako je katastrofalan. Partizanu u kasi od četiri miliona evra ostaje - NULA (svih 2,8 miliona što preostaje, odlazi na dug za UEFA licencu).

Naime, Budućnosti sleduje 600.000 evra na ime duga Partizana, kao i 15 odsto od transfera! Da je Kostić prodat za cifra veću od pet miliona, Podgoričanima bi sledilo 10 odsto. Nova potvrda da je posao očajan.

Ako je Grimaldo otišao za 1,3 miliona, Kostić je morao za bar 13...

Žoao Grimlado prodat je u Spartu za 1,3 miliona evra. Reč je o fudbaleru koji nije imao minutažu u Partizanu i taj potez bio je odličan od strane rukovodstva kluba iz Humske. Tu je glavnu reč imao Mijatović.

Postavlja se pitanje: Koliko vredi Kostić, ako igrač poput Grimalda (vrednost po transfermarktu: 700.000 evra) bude prodat za 1,3 miliona? Pa, bar 13.000.000....


Posebno neverovatno zvuči podatak: Ceo posao je odrađen bez znanja svih rukovodioca Partizana?! Zvuči apsurdno, ali je tako. Mislili smo da posle Vučele i Vazure ne može da bude goreg rukovođenja velikanom iz Humske, ali...

Ovaj momenat sa "dve paralelne uprave" potpuno je poguban za crno-bele. Pod hitno je potrebno da se ovaj čvor razreši i da ili Mijatović ili Lazović (Forcan i Ljajić) preuzmu kompletno upravljanje klubom.

Inače za ovu prodaju, mogli su rukovodioci Partizana da na Kostića stave i mašnu. Jer su ga ionako poklonili Milanu...

