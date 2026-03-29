CRNI PARTIZANE, ZAŠTO NISI STAVIO MAŠNICU NA KOSTIĆA? Ionako si ga poklonio Milanu! Zarada od najvećeg bisera 0 evra! Svi detalji: Budućnost dobija više para...
Prodaja Andreja Kostića u Milan za 4.000.000 evra jedan je od najgorih transfer poteza Partizana u poslednjoj deceniji! Zašto?
Crno-beli su najvećeg bisera prodali čak i ispod cene koju ima na Transfermarktu (5.000.000 evra). U pitanju je očito bila rasprodaja, zbog hitno potrebnog novca za UEFA licencu.
Međutim, ako Uprava Partizan jedino može da obezbedi novac tako što će da prodaje igrače ispod cene - onda je bolje da pokupe kofere i napuste Humsku. Tako može da radi apsolutno svako...
Kostić nije sme da bude prodat ni u jednoj varijanti za manju cifru od 5.000.000 evra. To je minimum minimuma, čak bi i to bio loš posao. Ovako je katastrofalan. Partizanu u kasi od četiri miliona evra ostaje - NULA (svih 2,8 miliona što preostaje, odlazi na dug za UEFA licencu).
Naime, Budućnosti sleduje 600.000 evra na ime duga Partizana, kao i 15 odsto od transfera! Da je Kostić prodat za cifra veću od pet miliona, Podgoričanima bi sledilo 10 odsto. Nova potvrda da je posao očajan.
Žoao Grimlado prodat je u Spartu za 1,3 miliona evra. Reč je o fudbaleru koji nije imao minutažu u Partizanu i taj potez bio je odličan od strane rukovodstva kluba iz Humske. Tu je glavnu reč imao Mijatović.
Postavlja se pitanje: Koliko vredi Kostić, ako igrač poput Grimalda (vrednost po transfermarktu: 700.000 evra) bude prodat za 1,3 miliona? Pa, bar 13.000.000....
Posebno neverovatno zvuči podatak: Ceo posao je odrađen bez znanja svih rukovodioca Partizana?! Zvuči apsurdno, ali je tako. Mislili smo da posle Vučele i Vazure ne može da bude goreg rukovođenja velikanom iz Humske, ali...
Ovaj momenat sa "dve paralelne uprave" potpuno je poguban za crno-bele. Pod hitno je potrebno da se ovaj čvor razreši i da ili Mijatović ili Lazović (Forcan i Ljajić) preuzmu kompletno upravljanje klubom.
Inače za ovu prodaju, mogli su rukovodioci Partizana da na Kostića stave i mašnu. Jer su ga ionako poklonili Milanu...