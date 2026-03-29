Užasne vesti stigle su nam iz komšiluka.

Čitav region šokirao se posle informacije da je legendarni trener i selektor fudbalske reprezentacije Rumunije, Mirčea Lučesku, doživeo srčani udar uoči treninga nacionalnog tima.

O svemu se oglasio i Fudbalski savez Rumunije koji je otkrio detalje.

- Tokom tehničkog sastanka uoči poslednjeg treninga pred putovanje u Slovačku, selektoru Mirčei Lučeskuu je pozlilo. Prve mere pomoći odmah su preduzeli članovi medicinskog tima reprezentacije, koji su mu ukazali prvu pomoć na licu mesta. Nakon poziva hitnoj službi 112, dve ekipe lekara hitno su stigle u trening bazu. Brza reakcija medicinskog osoblja omogućila je brzo stabilizovanje selektora. U ovom trenutku, stanje selektora je stabilno. Ipak, u skladu sa važećim medicinskim protokolima i kako bi se isključio svaki rizik, Mirčea Lučesku je prevezen u jednu bolnicu u glavnom gradu radi detaljnih pregleda i stručnog nadzora - stoji u saopštenju.

Lučesku je jedan od najtrofejnijih trenera u istoriji fudbala, a status legende stekao je u ukrajinskom Šahtjoru iz Donjecka. Selektor je Rumunije i pored toga što se nalazi u poznim godinama - 29. jula napuniće 81 godinu.

