Miodrag Božović, nekadašnji trener Crvene zvezde dao je veliki intervju portalu Meridian sport, a mi vam prenosimo neke od zanimljvijih odgovora popularnog Grofa.

Tema je bilo na pretek, centralna njegov mandat na klupi Zvezde i brojni problemi sa kojima se tada suočavao.

- Nismo mi u tom momentu mogli da dovodimo igrače koji su jaka imena. Bio je taj neki Rumun – Budesku koji se spominjao. Išla je neka priča oko njega. Žuleta Stojkovića sam želeo da dovedem…Mirka Ivanića smo hteli svi u klubu, ali ni on, ni njegov agent Zoran Pavlović nisu želeli da on bude u Zvezdi. Baš im se nije dolazilo, a zvali smo ga i mislim da je bio najveća želja svih u Zvezdi - rekao je Božović i nastavio:

- Nemanja Radonjić je takođe svaki prelazni rok provejavao. Šteta što nije došao, jer bi se dobro uklopio kod nas. Imali smo dosta neobičnih igrača tada. Hteli smo i Uroša Đurđevića. Netačna je priča da ga ja nisam želeo, to je opet spinovano. Takođe, Andrija Živković je bio želja, jer je ušao u neki spor sa Partizanom, ali ni on – ni otac nisu želeli da dođe u Zvezdu.

Govorio je Božović i o Luki Joviću...

- Jović je napravio dobru karijeru, evo i u AEK-u daje golove. I on je prerano otišao. Pravili su priču da ga nisam cenio i da ga nisam forsirao, kao da sam se stalno šalio na račun njegove kilaže. Mnogi ljudi ne razumeju šalu, ali Luka je to shvatao. On je dobar momak, ali se desilo da sam ga tri, četiri puta video u pekari i krenuo sam da se šalim za to. Pokušavao sam da ga naučim da bude profesionalac. Jednostavno, u fudbalu moraš da vodiš računa o svemu. U Frankfurtu je pokazao o kakvom se talentu radi, a što se tiče Reala… Oni gutaju sve naše igrače. Svi odu vrlo mladi, i budu kao u kavezu sa lavovima. Bace te da se snalaziš kako znaš i umeš.