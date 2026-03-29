Jedan od najboljih arbitara na svetu, Francuz Kleman Turpan, deliće pravdu na utakmici finala baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije.

Podsetimo, meč odluke na programu je u utorak od 20.45 u Zenici.

Turpanu će na ovom meču pomagati sunarodnici Nikolas Danos i Benžamin Paž. U VAR sobi će biti iskusni Žerom Brisard, dok će ulogu asistenta VAR sudije obavljati Vili Delajod.

Turpan je ove sezone sudio šest utakmica Lige šampiona i dva meča u kvalifikacijama za Mundijal.

20231104-16-22-27photomaster.jpg
Fondacija Mozzart
Andrej Kostić
Luka Jović gol za AEK Izvor: Arena sport 7