Na centru u Bačkoj Topoli biće Balaš Berke.
MAĐAR DELI PRAVDU: Poznato ko će suditi meč Srbije i Saudijske Arabije
Mađarski sudija Balaš Berke sudiće prijateljski meč između fudbalera Srbije i Saudijske Arabije, saopštila je UEFA.
Balaš Berke
Pomoćnici Berkeu u utorak od 18 časova u Bačkoj Topoli biće Vencel Tot i Peter Kobor. Četvrti sudija biće srpski arbitar Predrag Janjuš, a utakmica će biti odigrana bez VAR tehnologije.
Ovaj meč za reprezentaciju Srbije dolazi posle poraza od 3:0 protiv Španije.
