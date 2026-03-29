Čitav region šokirao se posle informacije da je legendarni trener i selektor fudbalske reprezentacije Rumunije , Mirčea Lučesku , doživeo srčani udar uoči treninga nacionalnog tima.

Sada su stigli i novi detalji njegovog stanja - Lučesku se oseća bolje, ali neće voditi reprezentaciju protiv Slovačke.

- Selektor Lučesku je u Univerzitetskoj bolnici, gde se podvrgava dijagnostičkim ispitivanjima i terapijskim intervencijama neophodnim za stabilizaciju srčanog ritma. Državni tim će večeras otputovati u Bratislavu bez Lučeskua, jer će on ostati hospitalizovan radi praćenja i specijalizovanog lečenja. Obaveze za utakmicu protiv Slovačke preuzeće bivši internacionalac Jonel Gane, pomoćni trener prvog reprezentativnog tima - stoji u novom saopštenju Fudbalskog saveza Rumunije.