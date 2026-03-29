Milan se sledeće sezone vraća u Ligu šampiona i polako se sprema za jačanje svog igračkog kadra.

Italijanski velikani odavno ne mogu finansijski da pariraju ekipama iz Engleske i Španije, pa nove igrači dovode po drugačijem modelu od onog na koji su nas navikli.

"Rosoneri" su se izgleda bacili na ozbiljan skauting, pa se aktivno pripremaju da ovog leta dovedu supertalentovanog vezistu Genka Konstantinosa Karetsasa, piše "Tutosport".

Glavni skaut Milana Žofri Monkada, već duže vreme prati 18-godišnjeg grčkog fudbalera, a trener Masimilijano Alegri želi dodatna pojačanja koja će omogućiti konkurentnost u Ligi šampiona.

Italijanski stručnjak traži kreativca, a Karetsas je prepoznat kao idealno rešenje.

Mladi Grk je ove sezone u svim takmičenjima upisao čak 18 asistencija, uz tri pogotka i privukao je pažnju mnogih klubova.

Procenjena cena transfera iznosi oko 35.000.000 evra, a Milan je spreman da investira u njegovu budućnost i gradi tim oko talenta koji bi mogao da igra ključnu ulogu u narednim sezonama.

Kurir sport / Sportske.net

