Selektor SAD-a Maurisio Poketino izjavio je u petak uveče kako veruje da njegova ekipa može da osvoji Svetsko prvenstvo, čiji će biti glavni domaćin za dva i po meseca.

Samo 24 sata kasnije je na surov način "spušten na zemlju", pošto je Belgija u Atlanti deklasirala njegov tim rezultatom 5:2 u prijateljskom meču.

Imaju Amerikanci dobru ekipu, Argentinac je odličan trener, jasno je da je ovom izjavom hteo da motiviše svoje igrače, ali oni teško da će biti svetski prvaci.

Belgija im je pokazala koliko su daleko od selekcija iz "drugog ešalona" svetskog fudbala, a zamislite kako bi se Španci, Francuzi, Englezi ili Argentinci poigrali sa njima.

Na vreme su Amerikanci postavljeni na svoje mesto, Poketino sada ima dovoljno vremena da Mundijalu pristupi na drugačiji način, da se postavi kao selektor tima koji juri iznenađenje, a ne da napada titulu, i toga je i sam bio svestan posle debakla od Belgije.

"Ovo je dobar šamar za nas. Potrebne su nam ovakve utakmice da bismo spremni dočekali Svetsko prvenstvo. Ne smemo da mislimo da smo toliko dobri, da smo lepi, doterani i Amerikanci. Ako želimo da prođemo grupu i pobeđujemo, mislite li da protivnici neće da se bore?", kazao je Poketino.

Belgija je igrala bez nekoliko ključnih igrača poput Lukakua, Trosara i Kurtue, ali je i u takvom sastavu bila više nego dominantna.

"Ovaj tim je bolji nego što rezultat pokazuje. Loše smo počeli, ali i zato što su Amerikanci bili agresivniji", rekao je selektor Belgije Rudi Garsija.

SAD je nosilac grupe D Mundijalu, a igraće protiv Australije, Paragvaja i pobednika finala baraža između tzv. Kosova i Turske.

Belgija je na Svetskom prvenstvu nosilac grupe G, a rivali će joj biti Iran, Egipat, i Novi Zeland.

