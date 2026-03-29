Klub je takođe izrazio zahvalnost Tudoru, Rogiću i Ragnaciju na angažovanju, uz napomenu da se uzima u obzir i nedavni lični gubitak koji je Tudor pretrpeo, te je upućena podrška njemu i porodici.
KRAJ! Igor Tudor više nije trener Totenhema, pogledajte njegovu foto galeriju!
Engleski fudbalski klub Totenhem saopštio je danas da hrvatski stručnjak Igor Tudor nije više trener tog kluba.
Pored Tudora, klub su napustili i trener golmana Tomislav Rogić, kao i kondicioni trener Rikardo Ragnaci.
