Totenhem je saopštio da su se dve strane dogovorile da Tudor napusti klub.

Takođe Tomislav Rogić i Rikardo Ragnači su napustili funkcije trenera golmana i kondicionog trenera koji su bili deo Tudorovog stručnog štaba.

"Zahvaljujemo se Igoru, Tomislavu i Rikardu na njihovim naporima tokom proteklih šest nedelja, u kojima su neumorno radili", piše u saopštenju Totenhema.

Tudor ostavlja Totenhem na 17. mestu Premijer lige sa 30 bodova, samo jednim više od Vest Hema koji je u zoni ispadanja.

Hrvat je na klupu Totenhema seo sredinom februara, ali nije uspeo da prekine pad.

Debitovao je porazom od Arsenala u derbiju Severnog Londona (4:1), a potom je redom gubio od Fulama (2:1), Kristal Palasa (3:1) i Atletika u Ligi šampiona (5:2).

Usledio je remi sa Liverpulom (1:1), te pobeda u revanšu protiv Atletika (3:2), a poslednji poraz doživeo je od Notingem Foresta (3:0).