Nekadašnja italijanska fudbalska zvezda Igor Proti, odlučila je da predstavi film koji osvetljava njegovu karijeru, pod simboličnim nazivom „Igor: Romantični heroj fudbala“, koji će od ponedeljka biti prikazivan u bioskopima.

Posebnu pažnju privlači deo filma u kojem Proti otvoreno govori o svojoj borbi sa rakom creva, dijagnostikovanom pre samo devet meseci. Fudbaler je priznao da je oporavak težak i da sada „ponovo uči da hoda kao dete“.

Tokom bogate karijere, Proti je odigrao 669 utakmica i postigao 257 golova, a sezona 1995/96 ostala je upamćena po tome što je postao najbolji strelac Serije A.

- Već deset meseci se borim sa podmuklim protivnikom. Taj put mi je doneo i nekoliko komplikacija koje me usporavaju. Nedavno sam ponovo operisan i nakon 20 dana u krevetu, sada ponovo počinjem da hodam. Pokušavam da se oporavim - rekao je Proti, pa dodao:

- Mnogi navijači šalju mi poruke podrške i solidarnosti, podstiču me da se borim i ne odustanem. To pokazuje da je fudbal ogromna zajednica koja nas nekada deli, ali nas zapravo ujedinjuje pod zastavom istog kluba.

Podsetio se i na period kada mu je trener bio Saki, koji mu je tada rekao da neće napredovati dalje od Serije C, a Proti je na kraju postao najbolji strelac Serije A.

- Dok sam bio samo dečak, Saki mi je bio trener i rekao mi je da je s obzirom na moje sposobnosti, moj maksimum Serija C. Ipak, svakodnevnim naporom sam postao najbolji strelac u Seriji A. Tada je bio u pravu - gledajući onog dečaka, Serija C jeste bila maksimum. To dokazuje da se voljom, žrtvom i odlučnošću granice mogu pomeriti kada se sve čini nedostižnim - rekao je Proti.

Tokom bogate karijere branio je boje Riminija, Livorna, Vireščite, Mesine, Barija, Lacija, Napolija i Ređijane.