Slušaj vest

Ekipa NK Sinđelića iz Trpinja, mesta u kom većinu stanovništva čine Srbi, doživela je veliku neprijatnost na gostovanju u Starim Jankovcima u zapadnom Sremu u Hrvatskoj.

Naime, pred meč NK HAŠK Sokol - NK Sinđelić na stadionu u Starim Jankovcima sa razglasa odjekivala "Anica, Kninska kraljica".

Reč je o ratno-huškačkoj pesmi kontroverznog Marka Perkovića Tompsona, koja slavi "Oluju" i pogrom srpskog stanovništva.

"Zbog Anice i bokala vina zapaliću Krajinu do Knina, zbog Anice i bokala vina, zapalit ću Krajinu do Knina

Zapalit ću dva, tri srpska štaba, da ja nisam dolazio džaba, zapaliću dva, tri srpska štaba, da ja nisam dolazio džaba", stihovi su pesme kojom su dočekani fudbaleri Sinđelića u Starim Jankovcima.

"Podela bodova u Jankovcima i ne baš miroljubivih 0:0. Danas je odigrana utakmica u Jankovcima protiv domaćeg HAŠK Sokola. Ugošćeni smo sa standardno prigodnim melodijama odmah po našem dolasku, jer čim smo zakoračili na teren počeli su dobro poznati ritmovi pesama trenutno u Hrvatskoj popularnog estradnog umetnika, valjda da bi se od početka osećali ugodno i prijatno, kao najava unapred režirane predstave u predstojećih 90 minuta".

"Nekada utakmicu igraš '11 na 11' a nekada '11 na 13', jer se stekao utisak da su gospoda Tihomir Škrobo i Dalibor Marinković ispod svoje sudijske uniforme imali dres domaćina, jer su baš na polovini na koju mi napadamo ruke sa zastavicama bile visoko podignute, što kulminira poništenim golom u 75. minuti kapitena Kneževića. U situaciji kada se pojavljuje iz drugog plana pet metara ispred odbrane domaćina, sudija besramno podiže zastavicu i označava ofsajd".

"Tokom cele utakmice sudija Menđušić je puštao grubu igru na ivici kartona, te nismo uspeli uspostaviti ritam. Mogli smo i do sva tri boda jer smo imali situaciju '1 na 1' u poslednjem delu utakmice ali nažalost nismo je iskoristili. Idemo dalje, podižemo formu i spremamo se za naredne utakmice. Nastupili smo u sastavu: Tovilović, Rašković, Ranković, Bjedov, Vidaković, Vizin (Nikola Knažević), Radev, Mijatović, Ignjatović, Knežević Ognjen, Rajčanji. Na klupi: Pantić, Đermanović, Božić, Tešanović i Dragaš".

Nakon utakmice podigla se velika bura, a usijale su i društvene mreže.

Evo samo nekih od komentara:

"Koliko sam ja trenutno u saznanjima ni jedan granični prelaz sa Srbijom nije zatvoren pa slobodno idi u svoju otadžbinu ako ti smetaju Hrvatske pesme..."

"Klub sa ovakvim imenom nastupa u Hrvatskoj?"

"I još se žali na muziku..marš u smrdiju."

"Sramota da na hrvatskom tlu i hrvatskim terenima svira hrvatska muzika."

"Pravda za Sinđelić i da ih se ubuduce docekuje sa zvucima Cece ili Viki Miljkovic."

"Šta su vam trebali Baju Malog Knindžu puštati? Koji ste vi likovi."

"Ovaj klub hitno ugasiti."



