Fudbaleri Crvene zvezde slavili su u prijateljskoj utakmici protiv Obilića iz Zmajeva rezultatom 5:0.
PRIJATELJSKA UTAKMICA
ZVEZDA PETARDOM UVELIČALA VELIKI JUBILEJ: Crveno-beli ubedljivi na proslavi 100 godina Obilića!
Slušaj vest
Šampion Srbije je dolaskom u sel u blizini Vrbasa, uveličao proslavu 100 godina kluba.
Foto galerija sa Marakane
Vidi galeriju
Strelci za crveno-bele bili su Bruno Duarte, Aleksandar Katai, Tomas Handel, te Dimitrije Šarić, koji je dvaput pogađao.
Posebno lepe golove postigli su Duarte, makazicama, odnosno Katai sa više od 20 metara.
Zvezda će naredni meč igrati 5. aprila protiv Radnika u Surdulici, u meču 29. kola Superlige.
Reaguj
Komentariši