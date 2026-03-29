Muslin ističe da crveno-beli u svojim redovima imaju previše stranaca.

"Loša stvar za reprezentativni fudbal je što domaće prvenstvo nije jako. Imamo samo jednu ekipu, što je za mene dobro jer je to Crvena Zvezda, ali nije dobro za srpski fudbal da samo jedna ekipa već godinama osvaja titule i nema konkurenciju. Naša reprezentacija ne može da profitira od Zvezde jer u njoj ima mnogo stranaca. Malo je naše dece, a gde ćemo mi da nađemo igrača za reprezentaciju ako ne iz domaćeg prvenstva?", pita se Muslin.

Smatra da je pravi recept Zdravka Mamića i Dinama iz Zagreba.

"U Zvezdi pričaju da imaju para. Ne moraju da prodaju igrače rano, ti igrači moraju da se zadrže i da se razvijaju u Srbiji. Ako postanu igrači u Srbiji, cena će im biti veća, i Zvezda će profitirati. Pravi sistem je napravio Mamić u Dinamu iz Zagreba. Od 22 igrača Hrvatske na EURO 2016, njih 18 bili su produkti Dinama. Takođe, Dinamo je u to vreme kupovao kvalitetne strane igrače koji doprinose rezulatima u Ligi Šampiona, dok ti mladi igrači stasavaju pored njih. I onda klub i jedne i druge proda za velike pare", kaže Muslin za "Sport klub" i zaključuje:

"Zvezda kupuje trećerazredne igrače, a hoće da igra u Ligi Šampiona. Bolje kupiti jednog ili dva vrhunska igrača, nego pet ili šest koji su klasa ispod", zaključio je Muslin.