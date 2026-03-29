POBEDITI ILI UMRETI! Kakve reči legendarnog Frančeska Totija pred ključni meč Azura!
Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Italije u utorak u Zenici igraju odlučujući meč za plasman na Svetsko prvenstvo u fudbalu.
Euforija u Bosni i Hercegovini dostiže vrhunac pred meč koji bi "zmajevima" mogao da donese tek drugi plasman na Svetsko prvenstvo.
Interesovanje za susret na stadionu "Bilino polje" je ogromno, a karte su rasprodate u rekordnom roku, što jasno pokazuje koliki je značaj ove utakmice za domaće navijače.
Sa druge strane u Italiji strepe jer su baš u baražu ostali bez dva prethodna Mundijala.
Iako je Italija favorit na papiru, jasno je da će ih u Zenici dočekati izuzetno zahtevna atmosfera i rival spreman da ispiše istoriju.
Očekuje se pravi fudbalski spektakl u ambijentu koji će biti sve samo ne gostoljubiv za "azure".
O izazovu koji čeka njegovu selekciju govorio je i legendarni Frančesko Toti za italijanske medije.
"U utorak idemo u Bosnu i Hercegovinu, gde nas očekuje teška i nezgodna utakmica. Za nas je to pobediti ili umreti", rekao je Toti.
Ipak, bivši kapiten Rome veruje u kvalitet tima i selektora Đenaro Gatuzo
"Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajnu utakmicu, ali i da će Gatuzo znati da upravlja emocijama i situacijom", poručio je Toti.
Podsetimo, upravo je Toti bio deo generacije koja je sa Italija osvojila titulu prvaka sveta 2006. godine.