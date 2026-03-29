Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Italije u utorak u Zenici igraju odlučujući meč za plasman na Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Euforija u Bosni i Hercegovini dostiže vrhunac pred meč koji bi "zmajevima" mogao da donese tek drugi plasman na Svetsko prvenstvo.

Interesovanje za susret na stadionu "Bilino polje" je ogromno, a karte su rasprodate u rekordnom roku, što jasno pokazuje koliki je značaj ove utakmice za domaće navijače.

Sa druge strane u Italiji strepe jer su baš u baražu ostali bez dva prethodna Mundijala.

Iako je Italija favorit na papiru, jasno je da će ih u Zenici dočekati izuzetno zahtevna atmosfera i rival spreman da ispiše istoriju.

Očekuje se pravi fudbalski spektakl u ambijentu koji će biti sve samo ne gostoljubiv za "azure".

O izazovu koji čeka njegovu selekciju govorio je i legendarni Frančesko Toti za italijanske medije.

"U utorak idemo u Bosnu i Hercegovinu, gde nas očekuje teška i nezgodna utakmica. Za nas je to pobediti ili umreti", rekao je Toti.

Ipak, bivši kapiten Rome veruje u kvalitet tima i selektora Đenaro Gatuzo

"Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajnu utakmicu, ali i da će Gatuzo znati da upravlja emocijama i situacijom", poručio je Toti.

Podsetimo, upravo je Toti bio deo generacije koja je sa Italija osvojila titulu prvaka sveta 2006. godine.