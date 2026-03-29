Vinisijus je propustio trening u subotu, ali je danas normalno trenirao i biće na raspolaganju selektoru Brazila Karlu Ančelotiju za utakmicu u utorak protiv Hrvatske, prenela je Hina. Iako lekarskim pregledom nije ustanovljena nikakva povreda, fudbaler Real Madrida dobio je u subotu poštedu, trenirao je samo u teretani i išao je na terapiju.

Ove sezone odigrao je 43 utakmice za Real i postigao 17 golova. Na raspolaganju će biti i Markinjos, koji je drugi dan uzastopno trenirao sa ekipom. Danilo iz Flamenga i Ibanjes iz Al Ahlija bore se za mesto koje je ostalo upražnjeno povredom Veslija.

Vinisijus u dresu Real Madrida

Međutim, napad ostaje neizvestan, posebno nakon što je otpao Rafinja. Očekuje se da će Luis Enrike dobiti priliku od prvog minuta. Utakmica protiv Hrvatske biće poslednji ispit Brazila pre objavljivanja spiska igrača za Svetsko prvenstvo, koji će Ančeloti saopštiti 18. maja u Rio de Žaneiru.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Petostruki svetski šampion igraće u Grupi C sa Marokom, Haitijem i Škotskom.