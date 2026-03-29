Subimendi neće igrati u predstojećoj prijateljskoj utakmici protiv Egipta pošto je osetio nelagodu u desnom kolenu i vratiće se u svoj klub kako bi izbegao bilo kakav rizik i zaštitio svoje zdravlje, saopštio je Fudbalski savez Španije, preneo je danas Atletik.

Ranije danas Pjero Inkapje povukao se iz reprezentacije Ekvadora za utakmicu protiv Holandije u utorak. On je ograo 72 minuta u utakmici protiv Maroka (1:1) u petak, a njegova reprezentacija navela je da će se on sada vratiti u klub kako bi počeo proces oporavka posle lekarskih pregleda, bez daljih detalja.

Reprezentaciju Engleske u subotu su napustili Bukajo Saka i Deklan Rajs i vratiće se u Arsenal na "lekarsku procenu", što znači da će u utorak propustiti prijateljsku utakmicu protiv Japana.

To je usledilo nakon povlačenja Nonija Maduekea, koji se sudario sa Urugvajcem Rodrigom Aigreom u 38. minutu utakmice na Vembliju 1:1, u petak.

On je nastavo utakmicu, ali je ubrzo zamenjen, a stadion je napustio noseći štitnik na nozi.

Na početku okupljanja Ebereči Eze napustio je reprezentaciju Engleske i odsustvovaće najmanje mesec dana zbog povrede lista.

Takođe, na početku pauze iz svojih reprezentacija otpali su i Vilijam Saliba (Francuska), Gabrijel (Brazil), Leandro Trosar (Belgija) i Jurijen Timber (Holandija).

Osim te desetorice igrača, kapiten Arsenala Martin Edegor odsustvuje od 22. februara i utakmice protiv Totenhema, dok će Mikel Merino pauzirati nekoliko meseci zbog povrede stopala.

Posle pauze, Arsenal će igrati 4. aprila na gostujućem terenu protiv drugoligaša Sautemptona u četvrtfinalu FA kupa, a tri dana kasnije u Lisabonu protiv Sportinga, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona.

Borbu za titulu u Premijer ligi Arsenal nastavlja 11. aprila na domaćem terenu protiv Bornmuta.

Ekipa Mikela Artete je prva na tabeli sa 70 bodova, devet više i utakmicom više od drugoplasiranog Mančester sitija.