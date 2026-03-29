Slušaj vest

Mjelbi je do pehara stigao nasuprot svih tamošnjih giganata poput Hamarbija, Jurgordena, Malmea, AIK-a i drugih, a da zapravo dolazi iz sela sa samo 1.500 stanovnika.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija Mjelbija Foto: Jannik Severin Kirchner / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Mnogi su se uplašili da li će zbog toga morati da se sele za svoje evropske utakmice, ali je odgovor vrlo brzo došao. Naime, potvrđeno je da će prve dve ili možda i tri utakmice Mjelbi moći da igra pred svojm navijačima.

Ali, ako budu eventualno došli do plej-of faze Lige šampiona, propozicije kažu da će Mjelbi morati da se preseli na stadion Helsingborga, pošto Strandvalen ne ispunjava sve uslove.

"Ovo je rezultat napornog rada naše organizacije i saradnje sa Fudbalskim savezom Švedske, UEFA i opštinom Selvesborg " rekao je direktor kluba Jakob Lenartson.

Što se tiče evropskih mečeva na Strandvalenu, kapacitet će biti ograničen na 3.500 gledalaca, a Zvezda, Vojvodina ili Partizan, u zavisnosti od toga ko postane šampion Superlige, bi mogli da igraju sa njima u kvalifikacijama baš sa njima, pošto će biti povlašćeni na žrebu, dok Mjelbi to neće biti.