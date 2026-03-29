Slušaj vest

Italijanski mediji iznenađeni su stanjem terena na Bilinom Polju u Zenici, i već su počeli da kukaju.

Baraž za Mundijal 26.3.2026

Bosnu i region zahvatilo je nevreme sa jakom kišom i snegom, zbog čega je selektor Italije Đenaro Gatuzo promenio planove oko dolaska italijanske reprezentacije.

Prvobitno je bilo planirano da reprezentativci Italije dođu u ponedeljak i u večernjim satima obave trening na Bilinom Polju, ali je zbog teškog terena zbog nevremena taj plan otkazan.

Italijanski mediji su objavili i fotografije terena Bilinog Polja dva dana uoči utakmice, a novinar Skaj Italije Đanluiđi Banjulo je uz fotografiju upitao: "Ovde se igra?".

Bosanski mediji preneli su da se očekuje da će teren do početka utakmice biti u dobrom stanju, zbog grejača koji su postavljeni, ali i pored toga italijanski novinari, kao uostalom i svaki drugi koji dođu u Zenicu da igraju utakmicu, u prvi plan izdvajaju stadion i izgled.