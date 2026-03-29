Slušaj vest

Totenhem je sporazumno raskinuo ugovor sa Igorom Tudorom posle samo 44 dana.

Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dogovor o raskidu saradnje uprava i hrvatski trener postigli su prošle nedelje, posle poraza od Notingem Foresta (0:3), ali je klub želeo da Tudoru da dovoljno vremena za oporavak posle smrti njegove majke.

De Zerbi je u februaru napustio Marsej, a više izvora reklo je za BBC da ima indicija da je italijanski 46-godišnji trener zainteresovan za dugoročni posao glavnog trenera, ali da bi radije sačekao do kraja sezone kada bude poznato da li će Totenhem ostati u Premijer ligi.

Pojedini mediji preneli su i da je Totenhem zainteresovan za to da Šon Dajč kratkoročno preuzme ekipu.

Dajč je bez posla otkako je dobio otkaz u Notingem Forestu u februaru, a veruje se da bi tražio ugovor na 18 meseci, ali to bi mogla da bude prepreka za bilo kakav dogovor sa upravom londonskog kluba.

Kao kandidati koji bi bili zainteresovani za kratkoročni posao u klubu, pominju se bivši trener Totenhema Maurisio Poketino, Rajan Mejson, Hari Rednap i Tim Šervud. Takođe i fudbaler Ben Dejvis bi mogao da uđe u izbor kao mogući privremeni trener.

Posle 31 kola u Premijer ligi Totenhem je 17. na tabeli sa 30 bodova i ima bod više od Vest Hema na 18. mestu, prvom u zoni ispadanja.